Městská policie Most během festivalu Let It Roll zaměří pozornost také na taxislužby

V souvislosti s konáním festivalu Let It Roll připravila Městská policie Most rozsáhlé bezpečnostní opatření. Vedle dohledu nad veřejným pořádkem a dopravou se strážníci letos zaměří také na kontroly taxislužeb v okolí festivalového areálu a na dalších místech, kde lze očekávat zvýšený pohyb návštěvníků.
Podle ředitele městské policie Jaroslava Hrvola se totiž při loňském ročníku se ve městě objevilo větší množství osob, které nabízely přepravu bez potřebných oprávnění. Nelegální taxikáři porušují zákon, ale také představují riziko pro samotné cestující, kteří nemají jistotu ceny, pojištění ani odpovědnosti dopravce.
Strážníci proto budou ve spolupráci s dalšími kontrolními orgány provádět namátkové kontroly vozidel nabízejících přepravu osob.
„Naším cílem není komplikovat práci poctivým řidičům taxislužby, ale chránit návštěvníky festivalu před nelegálními přepravci. Každý, kdo využívá taxislužbu, by měl mít jistotu, že nastupuje do vozidla legálního dopravce, který splňuje všechny zákonné podmínky,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.
Návštěvníkům festivalu doporučujeme využívat pouze oficiální taxislužby nebo dopravu zajištěnou pořadatelem. V případě pochybností o řidiči nebo ceně jízdného mohou kontaktovat městskou policii na lince 156 nebo Policii České republiky na lince 158.