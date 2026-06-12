Městská policie Most hledá asistenty prevence kriminality

Městská policiie Most získala dotační prostředky na 7 nových asistentů prevence kriminality. Díky tomu může posílit bezpečnostní opatření Bezpečnější léto 2026.
Chcete se podílet na bezpečnosti ve městě, pomáhat občanům a spolupracovat se strážníky Městské policie Most? Přidejte k Městské policii Most.
Základní požadavky:
Věk minimálně 18 let
Dobré komunikační schopnosti,
Fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost,
Svéprávnost, bezúhonnost, beztrestnost.
Výhodou je:
znalost místních sociálně vyloučených lokalit,
praxe v oblasti ochrany veřejného pořádku nebo majetku.
Nabízíme stravenky, příspěvek na volnočasové aktivity, 5 týdnů dovolené, sick days, možnost příplatků ke mzdě za práci přesčas, pravidelný výcvik sebeobrany a podporující kolektiv.
Informace o výši mzdy a benefitů obdrží uchazeči při osobním rozhovoru s mentorkou APK při přihlášení do výběrového řízení.
Uchazeči se mohou osobně hlásit do výběrového řízení do 18. 6. 2026 na služebně APK ve sportovní hale, tř. Budovatelů 112/7, Most, a to každý pracovní den od 9:00 do 13:00.
Kontakt na mentorku APK: Martina Zpěváková: 734 873 755, Martina.Zpevakova@mp-most.cz.
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