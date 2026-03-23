Městská policie Most řeší zvýšený úhyn holubů, strážníci denně odstraňují desítky uhynulých ptáků

Městská policie Most se v posledních dvou týdnech intenzivně zabývá případy hromadného úhynu divoce žijících holubů. Strážníci denně zasahují v ulicích, kde odstraňují desítky uhynulých ptáků. Nákaza se nepotvrdila.
Podle dosavadních laboratorních testů Krajské veterinární správy a Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem se nepotvrdila ptačí chřipka ani paramyxoviróza. Vyloučena tak byla nejčastější virová onemocnění.
Další postup bude řešit odbor životního prostředí a mimořádných událostí, který je věcně příslušný k řešení podobných případů. Městská policie v této věci plní operativní roli v terénu, zejména při zajištění a odstraňování uhynulých zvířat a ochraně veřejného prostoru.
Pro městskou policii jde o mimořádně náročné období. „Za posledních čtrnáct dní jsme v terénu zajistili už stovky uhynulých holubů. Jen během jednoho dne jich bylo přes dvacet,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. Strážníci při zásazích postupují podle přísných hygienických pravidel a spolupracují s odbornými institucemi.
,,Už se podařilo vyloučit ptačí chřipku i jednu z nejčastějších nemocí holubů. Městská policie proto po dohodě s veterinární správou zajistila provedení dalších testů na nejběžnější onemocnění. Na jejich výsledky nyní čekáme, “ dodává Jaroslav Hrvol. Pokud se ani ta nepotvrdí, bude se jako pravděpodobná příčina dále prověřovat otrava a případný zdroj kontaminace.
Městská policie zároveň vyzývá obyvatele k obezřetnosti. Lidé by se neměli dotýkat uhynulých ani viditelně nemocných ptáků a každý nález mají neprodleně hlásit na linku 156. Dočasně se nedoporučuje ani přikrmování holubů. Majitelé psů by měli mít své psy na vodítku, aby se zabránilo kontaktu s uhynulými zvířaty.
Strážníci budou situaci nadále monitorovat.