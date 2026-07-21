Městská policie Most varuje: pozor na podvod

Městská policie Most upozorňuje na nový typ podvodných SMS zpráv z posledních dnů, které se tváří jako výzva k úhradě pokuty nebo nezaplaceného parkovného.
Na Městskou policii se obrátilo několik občanů, kteří mají pronajatá parkovací místa na městských parkovištích, a obdrželi podezřelou SMS o údajně nezaplaceném parkovném. Strážníci upozorňují, že tento podvod není zaměřen pouze na ně – stejná zpráva může přijít komukoli. „Podvodníci rozesílají zprávy, které informují o údajné dlužné částce za parkování a vyzývají příjemce k její okamžité úhradě. Součástí SMS bývá internetový odkaz, který vede na podvodnou webovou stránku. Jejím cílem je získat platební údaje, přístup k internetovému bankovnictví nebo další citlivé osobní informace,“ informovala mluvčí Městské policie Most Veronika Bohuslavová a radí: „Na odkazy v podobných SMS neklikejte, nezadávejte údaje o své platební kartě ani přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Pravost výzvy si vždy ověřte přímo u společnosti nebo instituce, za kterou se odesílatel vydává. Pamatujte, že důvěryhodné instituce obvykle nevyžadují úhradu pokut ani zadávání citlivých údajů prostřednictvím SMS zpráv s neověřeným odkazem. Pokud jste už údaje karty vyplnili, kontaktujte vydavatele karty a kartu ihned zablokujte. Transakce, které z ní odejdou, než to stihnete, reklamujte jako neoprávněné.“