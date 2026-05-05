Městská správa sociálních služeb v Mostě hledá REFERENTA MAJETKOVÉ SPRÁVY

Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY
Náplň práce
- zajišťování administrativní agendy v oblasti správy majetku dle stanovených postupů
- provádění inventarizace majetku a závazků v souladu s platnou legislativou
- zpracování inventarizačních soupisů a kontrola souladu fyzického a účetního stavu majetku
- vedení a průběžná aktualizace evidence majetku (zařízení č. 1 Barvířská 495)
- provádění změn v evidenci majetku (zařazení, převody, vyřazení)
- příprava podkladů pro likvidaci a odpis majetku
- spolupráce při kontrolách a auditech v oblasti majetku
Požadavky na vzdělání
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- vyšší odborné vzdělání výhodou
Osobnostní předpoklady a dovednosti
- samostatnost a odpovědný přístup ke svěřeným úkolům
- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
- pečlivost, smysl pro detail a systematičnost
- proaktivní přístup a pozitivní přístup k práci
- schopnost pracovat v týmu
- dobré organizační schopnosti a time management
- schopnost stanovovat priority a řešit úkoly
- zdvořilá a profesionální komunikace
- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
Nabízíme
- zajímavou pracovní příležitost ve stabilní organizaci
- odpovídající mzdové ohodnocení
- týden dovolené navíc
- 5 sick days
- příspěvek na stravování
- příspěvek na penzijní připojištění
Platové zařazení
V souladu s příslušnými právními předpisy (NV č. 222/2010 Sb. a NV č. 341/2017 Sb.) – 8. platová třída.
Pracovní poměr
- zkrácený pracovní úvazek: 4 hodiny denně (20 hodin týdně)
- vhodné i pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
Místo výkonu práce
Most
Termín a způsob podání přihlášky
Přihlášku (strukturovaný životopis + motivační dopis) doručte nejpozději do
20. května 2026 do 12:00
Možnosti podání:
- osobně na sekretariátu
- písemně na adresu:
Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o.
Barvířská 495
434 01 Most
📌 Obálku označte:
„NEOTVÍRAT – VŘ – Referent majetkové správy“
📌 Předpokládaný nástup
dle dohody