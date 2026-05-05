Městská správa sociálních služeb v Mostě hledá REFERENTA MAJETKOVÉ SPRÁVY

Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY

Náplň práce

  • zajišťování administrativní agendy v oblasti správy majetku dle stanovených postupů
  • provádění inventarizace majetku a závazků v souladu s platnou legislativou
  • zpracování inventarizačních soupisů a kontrola souladu fyzického a účetního stavu majetku
  • vedení a průběžná aktualizace evidence majetku (zařízení č. 1 Barvířská 495)
  • provádění změn v evidenci majetku (zařazení, převody, vyřazení)
  • příprava podkladů pro likvidaci a odpis majetku
  • spolupráce při kontrolách a auditech v oblasti majetku

 Požadavky na vzdělání

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • vyšší odborné vzdělání výhodou

Osobnostní předpoklady a dovednosti

  • samostatnost a odpovědný přístup ke svěřeným úkolům
  • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
  • pečlivost, smysl pro detail a systematičnost
  • proaktivní přístup a pozitivní přístup k práci
  • schopnost pracovat v týmu
  • dobré organizační schopnosti a time management
  • schopnost stanovovat priority a řešit úkoly
  • zdvořilá a profesionální komunikace
  • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Nabízíme

  • zajímavou pracovní příležitost ve stabilní organizaci
  • odpovídající mzdové ohodnocení
  • týden dovolené navíc
  • 5 sick days
  • příspěvek na stravování
  • příspěvek na penzijní připojištění

Platové zařazení

V souladu s příslušnými právními předpisy (NV č. 222/2010 Sb. a NV č. 341/2017 Sb.) – 8. platová třída.

 Pracovní poměr

  • zkrácený pracovní úvazek: 4 hodiny denně (20 hodin týdně)
  • vhodné i pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

 Místo výkonu práce

Most

Termín a způsob podání přihlášky

Přihlášku (strukturovaný životopis + motivační dopis) doručte nejpozději do
 20. května 2026 do 12:00

Možnosti podání:

  • osobně na sekretariátu
  • písemně na adresu:
    Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o.
    Barvířská 495
    434 01 Most

📌 Obálku označte:
„NEOTVÍRAT – VŘ – Referent majetkové správy“

📌 Předpokládaný nástup

dle dohody

