Meteorický roj Perseid vrcholí v noci z 12. na 13. srpna, hvězdárna Teplice zve na pozorování, podmínky budou ideální!

Na hvězdárně Teplice se koná pozorování meteorického roje Perseid. Pozorování bude probíhat tuto sobotu 12. srpna od 21 h do půlnoci. Bližší informace naleznete na www.hapteplice.cz.

Meteor je světelný úkaz, způsobený průletem drobných částic s typickou velikostí zrnka písku, procházejících vysokou rychlostí (v případě Perseid zhruba 59 km/s) v zemské atmosféře. Tyto drobné úlomky za sebou zanechává kometa s označením 109P/Swift-Tuttle. Jakmile Země na své oběžné dráze kolem Slunce protne tento proud drobných částic, můžeme za příznivých podmínek spatřit vylétat z jednoho místa na obloze (radiantu) až desítky meteorů za hodinu.

Pozorování letos nahrává i to, že nebude svým jasem rušit Měsíc, neboť bude nad obzor vycházet až v druhé polovině noci ve fázi úzkého srpku. To umožní pozorovat i slabší meteory, které by jinak jas Měsíce přezářil.