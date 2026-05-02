Mezi přechodem pro chodce a místem pro přechází jsou značné rozdíly,

Osoba, která se chystá přejít na opačnou stranu silnice a je blíže než 50 metrů přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky nebo křižovatka s řízeným provozem, je povinna přecházet na těchto místech (více v § 54 zákona o silničním provozu). Nezapomenout na to, že i na přechodu se chodí vpravo. Na přechodu se zbytečně nezastavujte a nezdržujte. Je zakázáno vstupovat na zebru do vozovky bezprostředně před blížící se vozidlo. Pamatujte na to, že nejdůležitější je zdraví a život. Před vstupem do vozovky se důkladně rozhlédněte, dobré je navázat s řidičem přijíždějícího vozidla oční kontakt. Vyvarujte se koukání do mobilního telefonu, který odpoutává pozornost. Uvidíte-li přijíždějící vozidlo s právem předností v jízdě, urychleně opusťte prostor. Nezapomeňte dát přednost tramvaji. Ta má vždy přednost, když jede po komunikaci, kterou přecházíte.
Mimo přechod je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo. Vše co není označenou svislou nebo vodorovnou značkou „přechod pro chodce,“ a je místo stavebně přizpůsobeno chodcům, je bráno jako místo pro přecházení. To může být označeno také vodorovnou značkou V7b. Před vstupem na vozovku se musí chodec přesvědčit, zda může přejít. V tomto místě nesmí ohrozit sebe, ale ani řidiče. Na silnici může vstoupit pouze v případě, že přijíždějícího řidiče nedonutí k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
Řidič, který se blíží k přechodu pro chodce, musí jet takovou rychlostí, aby byl schopen zareagovat na vzniklou situaci před ním, a to snížením rychlosti nebo zastavením před zebrou. Musí mít stále na paměti, že chodec nemusí být dobře vidět a je důležité přizpůsobit jízdu aktuálním podmínkám. Jednou ze základních povinností motoristy je stálá bdělost, plné věnování řízení a předvídání situací.
Dáváme možnost občanům v okrese Most. Víte-li o místě, kde řidiči dělají chyby a dochází tam k nevyjasněným nebo nebezpečným situacím, můžete se s konkrétním problémem obrátit na krpu.tisk@policie.gov.cz. V případě zájmu žádáme pouze o věcnou problematiku a společně se pokusíme situaci vysvětlit.