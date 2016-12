Meziboří opět vstoupí do nového roku s rozpočtovým provizoriem

Na posledním jednání schválili mezibořští zastupitelé rozpočtové provizorium, kterým se město bude řídit do doby schválení rozpočtu města. Dále vzali na vědomí po dlouhé diskuzi technicko-ekonomickou studii provozu a investičního rozvoje areálu letních a zimních sportů v Meziboří.

Jednání zastupitelů zahájila diskuze o budoucnosti sportovního areálu v Meziboří. Zastupitelé podrobně probírali technicko-ekonomickou studii provozu a investičního rozvoje areálu letních a zimních sportů v Meziboří. Firma, která studii zpracovala, doporučuje městu ke stávajícím sportovištím pořídit také nové, za bezmála patnáct miliónů korun, které by mohlo město získat z dotací. V Meziboří by se podle studie mohlo objevit například hřiště na plážový volejbal, singl trek 3 km, 5 km, lezecká stěna, lanová prolézačka či minigolf. Studie také pamatuje na modernizaci lyžařského vleku a na další využití sjezdovky mimo zimní sezónu, například na grassti lyžování. Stávající sportoviště si podle studie žádají rekonstrukce za téměř dva milióny korun. „Ve studii jsou uvedeny aktivity, které by se v budoucnu mohly v Meziboří realizovat. Bude to ale samozřejmě záležitost také ekonomická. Zastupitelstvo bude muset rozhodnout, kolik se v kterém roce na obnovu sportovišť a výstavbu nových z rozpočtu města uvolní. V současné době před námi stojí velký úkol. Sportovní areál je potřeba obnovit a dát do podoby, jakou měl před lety,“ komentoval studii starosta města Petr Červenka. Studii nakonec vzali zastupitelé na vědomí.

V dalším bodě schválili zastupitelé rozpočtové provizorium pro hospodaření města v příštím roce. „Stanovení rozpočtového provizoria se v předchozích letech osvědčilo, proto k němu přistupujeme i letos. Důvodem je především to, aby rozpočet města byl schválen s co nejpřesnějšími daty, tím se vyvarujeme schvalování rozpočtových opatření ihned na počátku roku a dále zamezíme velkému počtu rozpočtových opatření v průběhu roku,“ informovala zastupitele vedoucí finančního odboru Jarmila Roubalová. Do doby schválení rozpočtu města na rok 2017 může město podle rozpočtového provizoria čerpat běžné výdaje v maximální výši 6 miliónů korun za měsíc. Vlastní čerpání běžných výdajů bude omezeno pouze na nutné osobní a věcné náklady, nezbytné k zajištění provozu města, popřípadě havarijní případy oprav a údržby majetku města, včetně navrhovaných investičních výdajů.