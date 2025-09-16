Meziboří se dnes slavnostně připojilo k centrálnímu zdroji tepla

Slavnostním přestřižením pásky se dnes Meziboří připojilo k centrálnímu zdroji tepla Severočeské teplárenské. teplo a teplou vodu bude do Meziboří dodávat firma horkovodem stejně, jako do Litvínova nebo Mostu. „Trasa horkovodu dvakrát překročila Divoký potok a dvakrát křížila hlavní silnici na Meziboří, aby se dostala až k mezibořské kotelně. Tam jsme odstranili staré mazutové a plynové kotle a nahradili je moderními výměníky a čerpadly. Pokud se ochladí, vytápění bude připravené okamžitě. Je to výsledek skvělé spolupráce všech zúčastněných,“ uvedl ředitel společnosti Petr Horák. Spolupráci i realizátora akce pochválil také starosta města Petr Červenka. „Věřím, že dodávky tepla pro Meziboří budou bezproblémové,“ konstatoval starosta.