Meziboří začíná s lyžováním tuto sobotu

Lyžařský areál v Meziboří připravili zaměstnanci technických služeb Meziboří k okamžitému spuštění. „Záleží samozřejmě pouze na sněhových podmínkách. Vlek je po nezbytné údržbě v pořádku. K přírodnímu sněhu přidáváme umělý,“ říká vedoucí technických služeb Pavel Esop. Na údržbu svahu využívá Meziboří zcela novou techniku. Využili finanční dotaci od Unipetrolu jeden milión korun a pro lyžařský areál už v loňském roce před zimní sezónou pořídilo dvě nová sněžná děla a čerpadlo na vodu. Další novinkou letošního sezóny je čtyřkolka s radlicí vhodná na údržbu svahu. „Kromě toho budeme využívat čtyřkolku také k dopravě osob po sjezdovce, například v případě zranění,“ prozradil dále Pavel Esop. O údržbu sjezdovky se kromě nové čtyřkolky za 550 tisíc korun postará rolba, kterou má město už pár let v garáži. Nainstalovány jsou i nové bezpečnostní prvky. „Sjezdovku zasněžujeme, pokud jsou k tomu dobré klimatické podmínky. Potřebujeme minimálně třístupňový mráz. Zasněžujeme sjezdovku a upravujeme především v noci. Podílíme se také na zasněžování svahu pro lyžařskou školu,“ doplnil Pavel Ezop. Sjezdovka bude v případě dobrých sněhových podmínek v provozu každý den. „Stejně jako v loňském roce. Máme i večerní lyžování. Lyžaři, kterým zbyly v permanentkách body z loňské sezóny, je mohou dál využívat,“ doplnil Pavel Esop. Vlek je v provozu ve všední den od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin a od 17 do 20 hodin. Aktuální sněhové zpravodajství sledujte na FB SKI AREÁL MĚSTA MEZIBOŘÍ