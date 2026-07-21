Mezibořské děti mají ke sportu dveře dokořán

Volnému času dětí a mládeže věnuje vedení Meziboří dlouhodobě velkou pozornost. Sportovním aktivitám se věnují kluby sdružené v TJ Baník Meziboří. V rozpočtu města je podpora činnosti TJ Baník Meziboří jednou z významných položek. Tělovýchovná jednota Baník Meziboří od devadesátých let sdružuje především tradiční a individuální sporty. V minulosti pod ní působilo až dvanáct oddílů, například judo, atletika, volejbal, hokejbal nebo přípravka házené. V současnosti jsou její součástí oddíly tenisu, stolního tenisu, vzpírání, řecko-římského zápasu, boxu a nově také kickboxu. V menším rozsahu jsou zastoupeny rovněž lyžování a potápění. O bezproblémový chod tělovýchovné jednoty se stará předsednictvo v čele s předsedou Tomášem Herinkem a místopředsedou Dušanem Kovačem. Na otázky k činnosti TJ Baník Meziboří odpovídá místopředseda Dušan Kovač, který je zároveň předsedou oddílu vzpírání TJ Baník Meziboří, předseda Českého svazu vzpírání a člen výkonné rady Evropské vzpěračské federace.
V minulosti bylo v Meziboří sportovních oddílů o něco více, než dnes. Kde vidíte příčinu?
Úbytek některých oddílů souvisí především s nedostatkem dobrovolníků a kvalifikovaných trenérů. Činnost jednotlivých oddílů dnes často stojí pouze na jednom či dvou lidech, kteří se věnují dětem i dospělým. Získávání trenérů a jejich dlouhodobá motivace patří k největším problémům nejen v Meziboří, ale obecně v amatérském a mládežnickém sportu, zejména v menších regionech. Tělovýchovná jednota aktuálně sdružuje přibližně sto dětí a mladistvých do osmnácti let a kolem sto padesáti dospělých členů a veteránů.
Nedávno se do sportovní rodiny v Meziboří připojil oddíl kickboxu. Je ještě prostor pro další sporty? Které oddíly jsou nejaktivnější?
Tělovýchovná jednota se vzniku nových oddílů ani rozšiřování sportovní nabídky nebrání a naopak je vítá. V naprosté většině případů je však rozhodující, zda se najde nadšenec a srdcař, který chce oddíl založit, převzít za něj odpovědnost a dlouhodobě se věnovat dětem i rozvoji daného sportu. Tělovýchovná jednota se mu následně v rámci svých možností snaží pomoci zejména s materiálním zabezpečením a zajištěním tréninkových prostor. Během posledních dvou let vznikly dva nové oddíly – box a kickbox. Oba mají nadšené trenéry, kteří se věnují mládeži, a jsou dobrým příkladem toho, jak se může sportovní nabídka v Meziboří rozšiřovat. Tyto sporty nyní pravidelně navštěvuje přibližně patnáct až dvacet dětí, které trénují minimálně třikrát týdně. Oba oddíly se aktivně zapojují také do pořádání soutěží a v říjnu plánují uspořádat první oblastní přebor ve sportovní hale v Meziboří. Z tradičních sportů má největší členskou základnu tenis, který v současnosti zažívá výrazný rozvoj. Oddíl sdružuje přibližně čtyřicet až padesát dětí od přípravky po starší žáky. Děti se již účastní registrovaných soutěží, získávají zkušenosti a postupně dosahují prvních výsledků. Velmi aktivní je také oddíl řecko-římského zápasu, kterému se pravidelně věnuje přibližně dvacet až třicet dětí ve věku od čtyř do patnácti či šestnácti let. Oddíl nabízí jak základní pohybovou přípravu, tak výkonnostní sport. V posledních deseti letech vychoval několik závodníků, kteří dostali příležitost reprezentovat Českou republiku na mezinárodních turnajích. Dva odchovanci se dokázali v minulosti prosadit až do juniorské reprezentace v kategoriích do sedmnácti a do dvaceti let. Největších sportovních úspěchů dosahuje oddíl vzpírání, kterému se v posledních letech daří udržovat vysoký výkonnostní standard. Jako jediný oddíl se vedle mládežnických kategorií účastní také celostátních ligových soutěží v kategorii seniorů (dospělých). Ženy i muži závodí ve druhé lize a několik let se daří rovněž juniorskému družstvu, které v loňském roce obsadilo čtvrté místo v rámci celé České republiky. Výrazně k tomu přispěl nadaný junior Josef Bažil, jenž v loňském roce vybojoval sedmé místo na mistrovství Evropy v Madridu v kategorii do sedmnácti let a v současnosti se připravuje v reprezentačním středisku v Praze. Tomuto oddílu se v posledních letech daří i na republikových šampionátech, a tak i například tento rok již máme dva vícemistry republiky v kategorii mužů.
S jakým rozpočtem pracujete?
Základem financování sportu v Meziboří je podpora města, které v roce 2026 přispívá částkou přes 700 tisíc korun. Tyto prostředky tělovýchovná jednota využívá zejména na provoz jednotlivých oddílů, pronájem sportovišť, materiální vybavení, účast na soutěžích a pořádání domácích sportovních akcí. Dalšími zdroji jsou prostředky Ústeckého kraje a příležitostné dotace určené například na soustředění, sportovní projekty nebo konkrétní akce. Přesto zůstává dlouhodobým problémem nedostatek financí na odpovídající odměňování kvalifikovaných trenérů. Činnost oddílů proto i nadále stojí především na dobrovolnické práci, nadšení trenérů a aktivitě dalších členů tělovýchovné jednoty.
Je sport v Meziboří přístupný všem dětem? V jakých částkách se pohybují členské příspěvky?
Tělovýchovná jednota Baník Meziboří se snaží udržet sport finančně dostupný pro co nejširší okruh rodin. Základní roční příspěvek do tělovýchovné jednoty je velmi nízký a jednotlivé oddíly si následně stanovují vlastní příspěvky podle náročnosti daného sportu. U většiny oddílů se měsíční částky pohybují v řádu nižších stovek korun. Cílem je, aby sportování bylo zvládnutelné také pro rodiny s napjatějším rozpočtem, sociálně slabší domácnosti nebo rodiče samoživitele. Příspěvky lze na této úrovni udržet především díky podpoře města Meziboří a částečně také díky dalším dotačním zdrojům.
Co když dítě nemá sportovní nadání, ale jen chuť sportovat?
Sportovní talent rozhodně není podmínkou. Nejdůležitější je, aby mělo dítě chuť se hýbat, pravidelně docházet a být součástí kolektivu. Sport přispívá k prevenci civilizačních onemocnění i rizikového chování a má významný vliv na zdravý tělesný a duševní vývoj dítěte. Děti se při sportu učí disciplíně, spolupráci, vytrvalosti, zvládání emocí i respektu k ostatním. Ne každé dítě musí závodit nebo dosahovat vrcholových výsledků. Pokud má chuť sportovat, má u nás své místo. Důležité je, aby mu pohyb přinášel radost, zdravé návyky a bezpečné prostředí pro trávení volného času.