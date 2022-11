Mezibořští kreativci mají možnost ukázat, co umí

Město Meziboří by rádo ukázalo, co jeho obyvatele ve výtvarné oblasti umí, a proto chystá výstavu výtvorů mezibořských kreativců v Kulturním zařízení města, a to po dobu měsíce dubna roku 2023. „Jestli tvoříte a vyrábíte a chcete své výtvory ukázat širší veřejnosti, neváhejte nám fotografie svých výtvorů posílat na e-mailovou adresu hampl@mezibori.cz do 31.01.2023. Do e-mailu uveďte své jméno, příjmení a kontaktní telefon. Možná ani netušíme, co všechno lze rukama vyrobit a tady je možnost šikovnost a um prezentovat. Těšíme se na Vaše díla,“ vyzval všechny umělce z města Martin Hampl, vedoucí správního odboru Městského úřadu Meziboří.