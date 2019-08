Michal na hraní v Citadele

Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. Aby si Michal mohl s dětmi hrát, ještě než vyrazí na hřiště musí se převléknout do tepláků a trička, ani to u Michala ale není jen tak! Když to všechno s pomocí dětí zvládne, začne hraní, vrtění a řádění!

Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků.

Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu humoru, založenou na věcech které děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují co a jak s nimi umí vymyslet jejich kamarád Michal. A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale nesou si v hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl.

Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou!

Termín konání: sobota 9. listopadu 2019

Začátek představení od 15.00 hodin na Velké scéně v Citadele.

Cena vstupenky: 1.-13. řada 195 Kč, 14. řada 175 Kč (platba hotově nebo kartou, nelze platit poukázkami)

Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.



Délka představení: 60 minut bez přestávky. Akce je vhodná pro děti od 3 let,

Dítě do 6 let musí mít v sále doprovod a nemůže být v sále samo!

Děti 1 a 2 roky staré v době konání představení v příp. dvou platících můžou být zdarma bez nároku na sedačku na klíně rodičů.

Dítě 1-2 roky staré s 1x platícím musím mít své místo a vstupenku, děti od 3 let musí mít svou vstupenku vždy!