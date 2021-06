Milovníci adrenalinu, vyzkoušejte zipline na Klínech!

Po bobové dráze a sjezdových koloběžkách spustili ve Sport areálu Klíny další novou atrakci, která využívá sedačkovou lanovku. Jmenuje se zipline. Premiéru o několik měsíců zpozdila protikoronavirová opatření.

Zájemci se mohou svézt na ocelovém laně nad Šumenským údolím, přesněji nad Šumným dolem či chcete-li: údolím Bílého potoka. A to hned dvakrát. Obléknete si celotělový úvazek, nasadíte helmu a nasednete u horní stanice lanovky na Klínech na speciálně zbudované věži. Po 1400 metrech poletu se objevíte na protějším svahu v mezistanici. V rychlosti až 75 kilometrů za hodinu a také až 150 metrů nad zemí. Tady přesednete na druhé lano a pokračujete osm set metrů k dolní stanici klínské sedačky, která vás vyveze nahoru zpět k místu nástupu. To vše za 950 korun v samostatné jízdě a 1450 korun za tandem s dítětem do třiceti kilo váhy.

S celkovou délkovou 2,2 kilometru jde o nejdelší lanový svoz v Čechách, jízda trvá celkem osm minut.

Provozovatelé doporučují na tuto adrenalinovou atrakci online rezervaci, najdete ji s dalšími podrobnostmi na kliny.cz.