Miminka v severočeských nemocnicích dostala nové „hlídače“ dechu

Slavnostní předání 10 monitorů dechu se uskutečnilo v prostorách Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most. „Chtěl bych poděkovat za nové monitory dechu, které zdravotníkům pomáhají hlavně při péči o nedonošené děti. Je to pro nás opravdu velký pomocník a s Nadací Křižovatka spolupracujeme již několik let. Chtěl bych vyzdvihnout, že si sami hlídají životnost monitorů a díky sponzorům je pravidelně obměňují,“ řekl Jiří Biolek, primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most.

Dvanáct přístrojů pro Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a pět pro Dětské oddělení Nemocnice Děčín, o. z., převzali zdravotníci ústeckého novorozeneckého oddělení. „Monitory dechu se staly nezbytným vybavením našeho oddělení. Využíváme je zejména u nedonošených a nezralých novorozenců. Kromě nás zdravotníků je stále častěji využívají i maminky, které si je mohou zapůjčit po odchodu domů,“ uvedl Patrik Hitka, pověřený vedením ústeckého novorozeneckého oddělení.

Toho dne třetí slavnostní předání šesti monitorů dechu v Krajské zdravotní, a. s., proběhlo v Nemocnici Chomutov, o. z. „Vzhledem k nutné obnově přístroje vždy po dvou letech jsme moc rádi, že jsme díky sponzorům získali od Nadace Křižovatka nové monitory,“ doplnil Jiří Kroh, primář Dětského oddělení Nemocnice Chomutov.

„Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství a setkání se SIDS (Syndrom náhlého úmrtí kojenců). Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé ČR,“ popsala Štěpánka Pokorníková, ředitelka Nadace Křižovatka.