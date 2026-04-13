Mimořádná projekce necenzurovaného Tarantina: Citadela promítne v jediný den „kompletní krvanou aféru“

Do litvínovské Citadely přichází 16. dubna v 17.30 hodin mimořádná projekce necenzurované verze“ Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Jedná se o původní režisérskou verzi od Quentina Tarantina tak jak ho chtěl a která nikdy v kinech neběžela. Film trvá neuvěřitelné čtyři hodiny a třicet minut, ale nabídne více pomsty a více akce.
Necenzurovaná verze Tarrantinova skvělého filmu se někdy uvádí jako Kompletní krvavá aféra. Co je na této verzi jiného? Projekce spojuje Kill Bill: Volume 1 + Kill Bill: Volume 2 do jednoho cca 4,5hodinového filmu. Tarantino to tak původně zamýšlel, ale studio to rozdělilo na dva díly. V necenzurovaném snímku nejde jen o pár vystřižených sekund. Naopak, rozdíly jsou docela zásadní. Je zde více brutality – hlavně barva krve. Zatímco slavná bitka s yakuzou je v běžné verzi částečně černobílá, v této je celá barevná a mnohem krvavější. To je asi nejznámější cenzura, kterou odstranili. Některé souboje jsou delší a objevují se i dříve neviděné scény nebo detaily.
Za zmínku stojí i lepší návaznost příběhu. Není zde žádné shrnutí z minulého dílu. Film plyne jako jeden celek, dává dramaturgicky větší smysl a působí více jako epický příběh. Více prostoru je zde pro postavy i dialogy. Vzhledem k délce filmu se při projekci počítá s pauzou. Vstupenky za 250 Kč je možné zakoupit na pokladně Citadely nebo v síti Ticketportal.