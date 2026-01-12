Mimořádná situace: Mostecké technické služby zvažují vyhlášení kalamitního stavu!

Pokud nebude možné zabránit silnému namrzání, před kterým od 12. do 13. ledna varuje Český hydrometeorologický ústav, Technické služby města Mostu navrhnou městu vyhlášení kalamitního stavu.
Technické služby posilují zásahy v terénu, situace je mimořádná!
Vzhledem k mimořádné situaci posledních dní funguje veškerý personál technických služeb již třetí den v režimu maximálního nasazení. Směny probíhají s minimálními nutnými přestávkami a zaměstnanci se opakovaně vracejí zpět do terénu podle aktuální potřeby.
„Dnes ráno jsme vyslali další výpomoc na úklid přechodů pro chodce, zastávek MHD a kontejnerových stání, kde je to aktuálně možné. Současně vyjedou do města dva smykové nakladače, které budou odstraňovat sníh nahrnutý pluhy ke kontejnerovým stáním. Právě tento sníh nyní v řadě lokalit brání manipulaci s popelnicemi a komplikuje svoz odpadu. Tam, kde nebude možné sníh pouze odhrnout, zajistí jeho odvoz kontejnerová technika.
Oddělení zeleně se zapojí vozidly s pohonem všech kol, která pomohou zejména se svozem vánočních stromků. Oddělení čistoty zároveň průběžně doplňuje všechny bedny s inertním materiálem. Dnes také proběhne intenzivní předsolování všech komunikací a ploch, kam se technika dostane,“ informují technické služby a upozorňují, že účinnost soli je za současných podmínek omezená.
„V noci teploty klesaly až k –16 °C, půda je výrazně prochladlá a v kombinaci s očekávaným deštěm hrozí tvorba nebezpečné ledovky. Páteční sněžení bylo nejvydatnější od roku 2004 a spojení silného mrazu, sněhu a ledovky představuje skutečně mimořádnou situaci. Situaci budeme průběžně hodnotit. Pokud bychom viděli, že je i přes veškeré úsilí nemožné silnému namrzání zabránit, doporučili bychom vyhlášení kalamitního stavu.
Zároveň upozorňujeme veřejnost, že může docházet ke zpoždění některých běžných služeb,“ sděluje vedení technických služeb.
Na méně prioritní místa se například nemusí dostat vozidla na vývoz košů, nebo jiná specializovaná technika, protože kapacity se soustředí především na zajištění bezpečnosti a základní dopravní obslužnosti města.
„Děkujeme obyvatelům za pochopení a shovívavost v této mimořádně náročné situaci,“ vzkazuje ředitel Technických služěb města Mostu Michal Hartman.