Mimořádné Smysluplné hraní

Hledáte způsob, jak podpořit přirozený vývoj vašeho dítěte a přitom mu nabídnout jedinečný zážitek plný objevování? Smysluplné hraní je tu právě pro vás!
Vstupte do světa, kde každý dotek, zvuk a vůně ožívají. Lekce Smysluplného hraní jsou navrženy pro děti od 15 měsíců do 5 let a propojují radost ze hry s rozvojem všech smyslů.
Akce se uskuteční 5. ledna od 9,30 do 10.45 hodin na adrese:
PERFECT image s.r.o.
Jaroslava Průchy 1682/1
434 01 Most 1
240 Kč/dítě s doprovodem
Místa je nutné si rezervovat předem na: https://www.reservio.cz/b/perfect-image-s-r-o