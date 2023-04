Minigolfové hřiště ve venkovní části Aquadromu v Topolové ulici otevřel své brány. Minigolfové hřiště s 19 jamkami je přístupné od pondělí do neděle od 10 do 20 hodin. Vstupné pro dospělého je 60 Kč, pro dítě 40 Kč. Vstup do areálu je z ulice Zd. Štěpánka, možnost parkování u areálu pro osm aut. Rezervace na tel: 606 620 632.