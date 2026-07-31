Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v Krajské zdravotní zajímal o obří investice, rozvoj urgentní péče i transformace společnosti

Modernizace nemocničního zázemí, investice z evropských fondů i úvěru Evropské investiční banky, personální situace a rozvoj urgentní i jednodenní péče. To byla hlavní témata návštěvy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a následně v Nemocnici Teplice. Pracovního jednání se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, předseda představenstva Krajské zdravotní Jan Landa a další zástupci vedení kraje, společnosti Krajská zdravotní, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje i samotných nemocnic.
„My jsme dneska v pozici, kdy nás čekají další obrovské investice v Krajské zdravotní a rozhodování o nich. A já vždycky říkám – a říkal jsem to dnes i panu ministrovi – že kde jinde, než v Ústeckém kraji by lidé měli mít skvělé zdravotnictví. O to budeme vždycky bojovat. Musíme ale vědět, jaká bude strategie z pohledu Ministerstva zdravotnictví,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Během dopoledního programu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem si delegace prohlédla prostory Kliniky urgentní medicíny, a to včetně zrekonstruovaného střešního heliportu. Zástupci ministerstva a kraje se seznámili s jeho modernizovaným provozem a zhlédli praktickou ukázku vzletu helikoptéry letecké záchranné služby. Následovala prohlídka nového pavilonu Kardiocentra, která byla spojena s prezentací významných investic z evropských fondů prostřednictvím nástroje REACT-EU.
Následné pracovní jednání vedení Ústeckého kraje, Krajské zdravotní a ministerstva se věnovalo strategickým tématům. Diskutovalo se o hospodaření a transformaci celé společnosti, čerpání prostředků z úvěru od EIB nebo o personální situaci v regionálním zdravotnictví. Důležitým bodem programu bylo také představení úzké a efektivní spolupráce mezi nemocnicemi a ZZS ÚK.
„Krajská zdravotní prochází dynamickou transformací a masivně investuje do svého rozvoje. Otevření nového pavilonu s kardiochirurgií nebo modernizace urgentních příjmů jsou jasným důkazem, že se nám daří posouvat kvalitu péče na evropskou úroveň,“ uvedl Jan Landa, předseda představenstva KZ.
Odpolední část ministerské návštěvy se přesunula do Nemocnice Teplice, kde delegaci doplnil také primátor města Bc. Jiří Štábl a zástupci vedení tamní nemocnice. Program se soustředil na prohlídku klíčových pracovišť – urgentního příjmu, moderní porodnice a nově zprovozněného oddělení jednodenní chirurgie. Právě posilování kapacit urgentní medicíny a rozvoj postupů jednodenní chirurgie patří mezi celostátní trendy, které Krajská zdravotní úspěšně implementuje do praxe s cílem zajistit pacientům rychlou, šetrnou a vysoce kvalitní péči. „Ty návštěvy jsou cennou zpětnou vazbou. Dnes jsme se hodně zaměřili například na urgentní medicínu, bavili jsme se i se Zdravotnickou záchrannou službou o fungování urgentních příjmů. Celá koncepce sítě urgentních příjmů prvního i druhého typu vznikla už za naší minulé vlády. Příklady z Krajské zdravotní dokazují, že funkční urgent ulehčí celé nemocnici. Bavili jsme se ale i o investicích nebo personálu,“uzavřel návštěvu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.