Miniveletrh cestovního ruchu zakotví 9. června u mosteckého magistrátu

Miniveletrh cestovního ruchu v Mostě se koná každý rok a je čím dál oblíbenější u návštěvníků i vystavovatelů. Představují se zde města, turistické destinace, památky, muzea a další zajímavá místa z regionu i okolí. Návštěvníci zde mohou získat tipy na výlety, mapy, brožury a informace o turistických atrakcích.
Letos miniveletrh proběhne 9. června a opět ho najdete pod ochozem Magistrátu města Mostu, vedle Turistického informačního centra.
Akce má v Mostě tradici už od roku 2011 a původně vznikla také jako součást spolupráce mezi Mostem a německým městem Marienberg. Jejím cílem je podporovat turistiku a představovat zajímavé cíle v regionu Krušnohoří a Českého středohoří.