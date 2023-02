Miss Švestková dráha: Přihlášky do poloviny března

Krásné dívky a ženy, zbystřete. Vypsána je totiž soutěž Miss Švestková dráha. Určena je dívkám a ženám od 17 do 35 let. Přihlášky do soutěže je možno zasílat do 16. března letošního roku.

Každá soutěžící, která bude pořadatelem vybrána a dostaví se do výběrového kola, obdrží odměnu ve výši 2 tisíce korun. Odměny jsou připraveny i pro účastnice, které se dostanou do finálového kola a neumístí se na některém z prvních tří míst. Tyto dívky si domů odvezou 15 tisíc korun. Vítězky se pak mohou těšit na 100 tisíc za první, 70 tisíc za druhé a 50 tisíc korun za třetí místo v soutěži. A to už je lákavá nabídka. Finále se bude konat 20. května v Litoměřicích. Pravidla a podmínky soutěže najdete na www.svestkovadraha.cz Soutěž spolu se společnosti AŽD Praha, která vlastní a provozuje Švestkovou dráhu, pořádá Ústecký kraj a finančně ji podpořilo i město Most.