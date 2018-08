Missky navštívily novorozenecké a dětské oddělení v Mostě

Na novorozeneckou stanici Dětského a dorostového oddělení mostecké nemocnice zavítaly finalistky letošního ročníku Miss Czech Republic v čele s ředitelkou soutěže krásy Taťánou Makarenko. Krásky si prohlédly zdravotnické pracoviště, na které v letošním roce poputuje výtěžek z finálového večera, jenž proběhne 10. listopadu v Hotelu Bobycentrum v Brně a televize FTV Prima ho odvysílá v přímém přenosu.

Náměstek generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA, za podporu mosteckého perinatologického centra finalistkám a organizátorům soutěže krásy Miss Czech Republic poděkoval. „Mostecká nemocnice v posledních letech prochází několika dílčími, na sebe navazujícími etapami revitalizace. Do rekonstrukcí budov a drahé zdravotnické techniky investujeme především vzhledem důslednému využívání dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje, našeho jediného akcionáře. Rovněž díky podpoře našich donátorů se nám daří zlepšovat komfort hospitalizovaných pacientů, každá podpora má pro naši společnost opravdu viditelný význam,“ zdůraznil MUDr. Jiří Mrázek, MHA, MBA.

MUDr. Marie Váchová, primářka dětského a dorostového oddělení seznámila návštěvu s neonatologickou péčí v České republice a perinatologickým centrem mostecké nemocnice. „Mohu říci, že mezi nás přišlo mnoho krásných a chytrých slečen, které většinou do dnešního dne žádnou zkušenost s neonatologií neměly. Na našem zdravotnickém pracovišti se seznámily jak s fyziologickými, tak s nedonošenými novorozenci. Jsme moc rádi za podporu pořadatelů Miss Czech Republic. Získané finance investujeme do zázemí pro matky nedonošených dětí, které u nás bývají se svými miminky dlouhou dobu hospitalizované. V některých případech odcházejí z nemocnice i po několika měsících,“ uvedla MUDr. Marie Váchová.

Ředitelka soutěže krásy Miss Czech Republic Mgr. Taťána Makarenko doplnila, že výtěžek z finálového večera a veřejné sbírky Miss Czech Republic je každoročně věnován na podporu činnosti České neonatologické společnosti. „Pro tento rok získané finanční prostředky poputují na novorozeneckou stanici Krajské zdravotní v mostecké nemocnici. Organizátoři Miss Czech Republic věří, že největší pomoc si zaslouží ti, kteří bez ní nemohou žít. A proto padla volba na podporu činnosti oddělení pečujících o předčasně narozené novorozence. Jsem velmi ráda, že již devět let pomáháme a společnými silami jsme vybrali a předali skoro jeden milion korun těm, kteří to potřebují. Naše Miss si dává za cíl pomáhat a naše vítězky mají mnoho charitativních projektů, které se každý rok střídají, abychom pomohli na mnoha místech. Neonatologie ale každý rok zůstává a je to náš hlavní obor pomoci a výběru peněz. Věřím, že podpora miminek je to nejlepší, co do jejich startu života můžeme udělat,“ uvedla Mgr. Taťána Makarenko.

Krajská zdravotní, a. s., má dvě perinatologická centra, v mostecké nemocnici a v ústecké Masarykově nemocnici. Obě tato zdravotnická pracoviště spadají do sítě dvanácti perinatologických center v České republice.