Místo požární nádrže bude klidová zóna

Město odstranilo nevyužívanou požární nádrž na Osadě. Na jejím místě původně chtělo dětské hřiště, nakonec tu ale vznikne klidová zóna.

Požární nádrž na Osadě byla zasypána už v loňském roce. Na jejím místě mělo původně vzniknout dětské hřiště. Proti tomu se ale zásadně postavil odbor regionálního rozvoje. „V těsném sousedství hřiště by byl potok. To jsme vyhodnotili jako pro děti nebezpečné. Místo hřiště jsme zvažovali park s lavičkami. Proti tomu se ale postavili lidé z okolních domků. Rozhodli jsme se nakonec pro klidovou zónu s parkovou úpravou bez mobiliáře,“ uvedla starostka města Kamila Bláhová. Podle místního šetření se totiž obyvatelé rodinných domků obávali, že by lavičky v parku přitahovaly narkomany a jiné závadové osoby. Změna požární nádrže na park bez laviček vyjde město na 200 tisíc korun. Další požární nádrž na Osadě v Šaldově ulici, která slouží také k zásobování vodou pro nedalekou zahrádkářskou kolonii, zůstane zachována. Nádrž je ale ve špatném stavu a už několik let se mluví o její nutné rekonstrukci. Současné vedení města ale o úpravě nádrže v Šaldově ulici zatím neuvažuje.