Místo sexu byl oloupen

Začátkem července v brzkých ranních hodinách přijali policisté na tísňové lince oznámení od muže středního věku, který uvedl, že byl v noci přepaden. Dotyčný prý po večerním návratu z práce se známým v místě bydliště v Kadani popíjel alkohol a později v noci si šel na benzinku koupit ještě láhev vodky. Po odchodu z prodejny čerpací stanice měl podnapilého muže venku oslovit muž sedící v zaparkovaném autě a pod záminkou nabídky sexuálních služeb ho nalákat do vozidla. Kromě řidiče seděl ve vozidle na místě spolujezdce další muž a na zadním sedadle žena. Poškozený si tedy přisedl dozadu a řidič se rozjel. Po chvíli dojeli na odlehlé místo, kde po něm muži měli za slíbené služby požadovat určitou částku. Dotyčný se chystal zaplatit a otevřel peněženku, kde měl větší obnos v hotovosti, což mužům neuniklo. Jeden z nich pak měl na poškozeného namířit střelnou zbraň s tím, že oba po něm požadovali, aby jim dal všechny peníze. Dále mu měli z ruky peněženku vytrhnout, nechat ho vystoupit z auta a poté, co sebrali všechny peníze (více než 15 tisíc korun), hodili za ním prázdnou peněženku ven a odjeli.

Policisté ihned po přijetí oznámení případ začali prověřovat a zajišťovat stopy a důkazy. Podařilo se jim zjistit totožnost podezřelých mužů a jednoho z nich hned den po oznámení také zadrželi. Následující den byl zadržen i jeho společník. Vyšetřovatel oba dva (ve věku 38 a 26 let) obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a podal podnět ke vzetí obviněných do vazby. Starší z mužů je stíhán vazebně, mladší je vyšetřován na svobodě. Pobyt za mřížemi však hrozí oběma, a to v rozmezí od dvou do deseti let.

Kriminalisté zjistili také totožnost ženy, která ve vozidle v době incidentu seděla. Její případný podíl na protiprávním jednání v současné době prověřují.