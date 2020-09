Mistrovství České republiky v kickboxu v Mostě – SK Leon vybojoval 16 zlatých

V sobotu 19. září 2020 proběhlo v Mostě ve sportovní hale areálu Albrechtická Mistrovství České republiky v kickboxu a stužkované.

Mistrovství, které bylo určené dětem, žákům a juniorům, uspořádal Sportovní klub LEON ve spolupráci s Kung-fu centrem z pověření České asociace amatérského kickboxu (ČAAK).

V tělocvičně sportovní haly byly pro závodníky připravené tři zápasiště, na kterých závodníci svedli své duely v disciplínách Pointfifhting, Lightcontact, Kick Light a Stužkovaná. Turnaje se zúčastnilo 125 sportovců z 9 klubů z České republiky.

Trenéři pořádajícího klubu využili domácí prostředí k tomu, aby do turnaje nasadili maximální počet závodníků a tak se zápasů zúčastnili jak sportovci trénující primárně kickbox tak i studenti tradičního jihočínského kung-fu. Trenéři Vojtěch Brzoň (kickbox) a Tomáš Šebek (kung-fu) se o své svěřence starali velmi dobře. Jejich spolupráce v roli koučů se zúročila na dosažených výsledcích. Bojovníci z Kung-fu centra a SK Leon vybojovali 16 zlatých, 11 stříbrných a 9 bronzových medailí. Díky této medailové žni se mostecký klub umístil na 1. místě mezi kluby.

Trenér Vojtěch Brzoň okomentoval mistrovství takto „díky tomu, že turnaj byl vyhlášen jako otevřený (mohli se ho zúčastnit registrovaní sportovci různých bojových stylů) byly zápasy zpestřeny tím, že se potkali závodníci, kteří si jinak neměli možnost zabojovat. Tento styl turnaje se mi jako trenérovi líbí, dává možnost připravovat závodníky univerzálněji“.

„Jako pořadatel bych rád poděkoval všem koučům, rodičům a sportovcům, kteří i přes aktuální situaci s COVID-19 přijeli do Mostu zúčastnit se MČR ČAAK. Všem těm, kteří nedorazili, vzkazuji, že je to škoda, protože na turnaji panovala skvělá atmosféra a příkladná tolerance. Myslím, že jsme si to všichni maximálně užili,“ řekl organizátor akce Petr Václavík z SK Leon Most.