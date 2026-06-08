Mladí hasiči zaútočí na polygonu 13. června požární hadicí

Přijďte se 13. června podívat na požární útok malých a mladých hasičů!
Sbor dobrovolných hasičů Most – Mostecká káčata zvou na klání O pohár města Mostu. Akce se koná od 10 hodin na Polygonu Most, předpokládaný konec je odpoledne. Přijďte podpořit mladé hasiče a užít si den plný napětí, soutěžení a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na Babičky mažoretky, taneční vystoupení TSKH-Most a prezentace Složek IZS, na Městskou policii Most, záchrannou službu Ústeckého kraje, hasiče Jsdh Most-Rudolice a Malé Březno. Občerstvení je zajištěno na místě.