Mladší žákyně se představily při druhém kole v Chomutově

V neděli zajížděly mladší žákyně Volejbalového klubu Litvínov k dalším zápasům druhého turnajového kola krajského přeboru, a to do nedalekého Chomutova. Ve skupině na ně čekal nelehký úkol, porazit soupeře zvučných jmen, jako jsou například Veros Chomutov , Baník Most, Baník Meziboří nebo VK Šanov Teplice.

První zápas proti Chomutovu litvínovské volejbalistky vyhrály po velmi obětavém výkonu 2:0 na sety.

K druhému zápasu přistoupily úplně stejně a družstvo Baníku Meziboří v zápase plném krásných dlouhých výměn porazily rovněž 2:0 na sety.

Do třetího utkání, proti družstvu Baníku Most, nastoupily s odhodlánim zopakovat stejný výkon. Soupeř ale neponechal nic náhodě a po velkém boji zvítězil 2:0.

Čtvrtý zápas s družstvem Šanov Teplice začal pro VK Litvínov slibně výhrou prvního setu. Další dva sety ale již byly v režii soupeře, který Litvínov porazil 2:1.

Výkon litvínovských hráček byl i v tomto zápase skvělý a naznačil, že v příštích kolech budou jeho hráčky usilovat o první místo v turnaji.

„Musíme poděkovat všem hráčkám za nádherný a obětavý výkon a rodičům za skvělou podporu a atmosféru, bez které by to nešlo,“ konstatovali po turnaji oba spokojení trenéři Litvínova Petr Zelmanovič a Jiří Kasanda. Sestava litvínovského družstva: Břicháčová, Kasandová, Rosenbaumová, Chýlová, Škramlíková.