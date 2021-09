Mobilní očkovací týmy Krajské zdravotní budou vyjíždět i autobusem, poprvé dnes na výstaviště v Lounech

Mobilní očkovací týmy Krajské zdravotní, a. s., (KZ) mají k dispozici kromě sanitních vozů další dopravní prostředek. Nový očkovací autobus je připraven vyjíždět do všech koutů Ústeckého kraje. V sobotu 4. září od 10 do 17 hodin bude pro zájemce o očkování proti nemoci covid-19 starší 16 let očkovací autobus stát na výstavišti v Lounech, kde probíhá všeobecná stavební výstava „Dům 2021“.

Mobilní tým z Nemocnice Teplice, o. z., nabídne dnes v Lounech zájemcům o očkování bez nutnosti přechozí registrace vakcínu Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech nebo jednodávkovou vakcínu Janssen od firmy Johnson & Johnson. Lidé budou mít možnost si z obou vakcín vybrat.

„Spolupracujeme se starosty a primátory měst a obcí v Ústeckém kraji a jsme připraveni na základě jejich požadavků realizovat očkování proti onemocnění covid-19 pomocí našich mobilních týmů při výjezdech, nyní i s očkovacím autobusem,“ sdělila hlavní hygienička KZ Dana Vaculíková a zástupkyně krajského koordinátora pro očkování v Ústeckém kraji, která má v gesci koordinaci mobilních očkovacích týmů.

Od 10. do 15. září se s očkovacím autobusem setkají na výstavišti v Litoměřicích návštěvníci veletrhu Zahrada Čech.

Pro očkování je vždy nutné s sebou vzít občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.