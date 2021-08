Mobilní očkovací týmy Krajské zdravotní vyjedou očkovat zájemce do Litvínova

Mobilní očkovací týmy Krajské zdravotní, které zajišťuje Nemocnice Most a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, vyjedou očkovat zájemce o podání jednodávkové vakcíny Janssen, bez nutnosti předchozí registrace, do Litvínova a Děčína.

Do očkovacího stanu mohou přijít zájemci v Litvínově – Janově v úterý 17. srpna od 11.30 do 16.30 hodin před hlavní vchod Základní školy v Janově, Přátelství 160, Litvínov. Očkování může podstoupit i dítě starší 12 let, na místě bude přítomen pediatr. Ve 12.30 hodin mobilní očkovací tým očekává v Janově návštěvu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Pro očkování je vždy nutné s sebou vzít občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny.

V úterý 17. srpna bude mobilní tým očkovat zájemce starší 16 let v Boleticích nad Labem od 10.00 do 18.00 hodin před Komunitním centrem dětí a mládeže Kamarád, Přímá ulice, Děčín – Boletice nad Labem. Mobilní tým bude s vakcínou k dispozici pro zájemce starší 16 let v Děčíně i ve středu 18. srpna od 10.00 do 18.00 hodin před vlakovým hlavním nádražím, ulice Čsl. mládeže 89/4, Děčín.