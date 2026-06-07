Modernizovaný heliport v ústecké nemocnici získal certifikát pro noční provoz

Heliport v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem získal od Úřadu pro civilní letectví recertifikát pro provoz VFR/NOC, tedy pro non-stop využití za podmínky zachování viditelnosti. Modernizovaný heliport umožňuje bezpečnější přistávání záchranářských vrtulníků i v noci a za zhoršených povětrnostních podmínek. Do 30. června 2027 bude fungovat ve zkušebním provozu, následně projde kontrolou funkčnosti všech systémů ze strany ÚCL.
Modernizovaný heliport Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem patří technologicky mezi nejvyspělejší nemocniční heliporty v České republice. Rozsáhlý upgrade přinesl nejmodernější světelné, navigační a bezpečnostní technologie, které výrazně rozšiřují možnosti využití přistávací plochy pro leteckou záchrannou službu. Nově je heliport certifikován pro provoz podle pravidel VFR/NOC, což znamená možnost bezpečného provozu i v noci, za podmínky vizuálního kontaktu pilota s heliportem a okolním terénem.
Přistání záchranářského vrtulníku na nemocniční heliport představuje jednu z nejnáročnějších fází letu, zejména v husté městské zástavbě a za zhoršených podmínek. Pilotům nyní pomáhá nová soustava světelných navigačních prvků – zeleně nasvícená přistávací plocha FATO jasně vymezuje bezpečný prostor heliportu, bílá směrová světla určují hlavní i záložní směr přiblížení a systém A-PAPI poskytuje okamžitou informaci o správné sestupové trajektorii. Významně se tak zvyšuje bezpečnost přiblížení a přistání zejména za tmy, deště či nízké oblačnosti.
Součástí modernizace bylo i posílení konstrukčních prvků heliportu kvůli zvýšení nosnosti a instalace unikátního automatického hasicího systému. Ten prostřednictvím kamer s prvky umělé inteligence dokáže rychle detekovat požár a okamžitě pokrýt ohroženou oblast hasební pěnou. Veškeré klíčové technologie jsou zálohovány bateriovými zdroji energie, aby zůstaly plně funkční i při rozsáhlém výpadku elektrické sítě.
„Možnost přímého přistání vrtulníku na střeše nemocnice ve výrazně širším spektru situací znamená rychlejší transport pacientů přímo ke specializované péči. U polytraumat, cévních mozkových příhod nebo akutních srdečních stavů mohou právě ušetřené minuty rozhodovat o záchraně života,“ říká Jana Bednářová, primářka Kliniky urgentní medicíny v Masarykově nemocnici.
Investiční výdaje za rekonstrukci heliportu čítají 60 mil. Kč včetně DPH. Finanční krytí je zajištěno z dotace IROP ve výši 85 %, se spoluúčastí ve výši 15 %, která je kryta z investiční dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Díky těmto novým systémům se výrazně zvyšuje bezpečnost a přesnost přistání:
• Noční provoz: heliport je nyní vybaven osvětlením, které umožňuje provoz za viditelnosti i v noci (VFR/NOC) – to znamená, že pilot může bezpečně přistát i po soumraku, pokud má vizuální kontakt s terénem a přistávací plochou.
• Světelné navigační systémy: instalace 32 zelených světel zapuštěných do přistávací plochy (FATO) a 10 bílých světel vymezujících hlavní a záložní směr přiblížení/vzletu pomáhá pilotům jasně identifikovat přistávací plochu, respektive bezpečné směry použití.
• A-PAPI systém: světelný sestupový systém naviguje vrtulník výškově při přiblížení, za snížené viditelnosti.
• Označení překážek: nová překážková světla, včetně světel na komínu kotelny, výrazně snižují riziko kolize během přiblížení a odletu ve tmě.