Most bodoval v soutěži Zlatý lajk

Město Most uspělo v soutěži Zlatý lajk. Do soutěže za loňský rok se přihlásilo přes 220 obcí, městysů, měst a městských obvodů z celé České republiky.
Most zabodoval v následujících kategoriích:
Instagram – 2. místo v celostátním kole
Mostecké listy – 1. místo v kraji mezi radničními listy
Web města – 2. místo v celostátním kole
Facebook města – 2. místo v kraji (z téměř 200 profilů)
Zlatý lajk je česká soutěž zaměřená na hodnocení kvality komunikace veřejných institucí — zejména měst a obcí — na sociálních sítích a jiných digitálních platformách. Pořádá ji nezávislý spolek Kvalikom, který se věnuje zlepšování komunikace veřejné správy s veřejností.
Soutěž hodnotí profily měst a obcí na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, YouTube, kvalitu obsahu, jeho pravidelnost, interakce s uživateli a celkový vizuální i informační přínos. Někdy se rozšiřuje i na weby nebo radniční periodika.
Soutěž je rozdělena do kategorií podle velikosti obcí a typů sociálních sítí.
Hodnotí se několik kritérií, například kvalita příspěvků, vizuální styl, interakce s publikem nebo pravidelnost publikování.