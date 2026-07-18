Most bude od 20. do 26. července hostit mladé tenisové talenty z celé Evropy!

Už od 20. do 26. července se Most promění v dějiště jednoho z nejvýznamnějších mládežnických tenisových turnajů. Jubilejní 50. mistrovství Evropy hráčů a hráček do 14 let přivede na místní kurty nejlepší mladé tenisty z celé Evropy.
Turnaj bude slavnostně zahájen v pondělí v 9:00, kdy zároveň odstartují první zápasy. Hrát se bude každý den od rána a celý šampionát vyvrcholí v neděli finálovými utkáními, která rozhodnou o nových evropských šampionech.
Tenisový klub Most je pořadatelem této prestižní akce již po deváté. Pokud máte rádi sport a chcete vidět budoucí hvězdy světového tenisu ještě před jejich velkou kariérou, přijďte nasát skvělou atmosféru a podpořit mladé sportovní talenty.