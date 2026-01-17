Most hlásí rekord stoletých seniorů – nejstarší z nich zažil dvanáct českých prezidentů

Ještě před dvaceti byl stoletý člověk výjimkou. Dnes se z této, kdysi ojedinělosti, pomalu a jistě stává trend. Počet lidí, kteří se dožívají sto i více let, v Česku roste a ani Most není výjimkou. Aktuálně dokonce zaznamenal rekord.
Městská správa sociálních služeb v Mostě, která mimo jiné provozuje i pobytová zařízení pro seniory, eviduje za loňský rok dosud nejvyšší počet sto a víceletých klientů, respektive klientek. Nejstarší z nich se pyšní vskutku mimořádným datem – je narozena v květnu 1922 a jen pro zajímavost: za svůj život zažila dvanáct českých prezidentů (pozn.red). „Pro rok 2026 jsme odboru správních činností mosteckého magistrátu nahlásili celkem šest našich uživatelek, které se dožívají 100 a více let. Každé takové jubileum vnímáme jako mimořádnou událost – nejen statisticky, ale především lidsky. Za každým věkem je totiž celý stoletý příběh: práce, rodiny, ztrát, proměn města i společnosti,“ sděluje ředitel Městské správy sociálních služeb Luboš Trojna a na otázku, proč se jedná výhradně o ženy, dodává: „Odpověď je vlastně jednoduchá a potvrzená dlouhodobými statistikami: ženy se obecně dožívají vyššího věku než muži. Část vysvětlení je biologická, část souvisí se životním stylem, ale z praxe vidíme ještě jeden rozměr – ženy často lépe přijímají stáří jako životní etapu, udržují vztahy, rituály a drobné radosti každodennosti. Možná právě tato schopnost „zůstat v životě“ i ve vysokém věku hraje svou roli.“
Pokud jde o srovnání s minulými lety, šest stoletých a víceletých uživatelek je podle Luboše Trojny nadprůměrné číslo: „Nejde sice o dramatický skok, ale o zřetelný trend, který odpovídá celkovému stárnutí populace i zlepšující se kvalitě péče. Současně to pro nás znamená závazek – přemýšlet o stáří nejen jako o péči, ale jako o důstojném, smysluplném období života. Sto let není jen číslo. Je to svědectví o vytrvalosti, přizpůsobivosti a lidské síle. A my si velmi vážíme toho, že tyto ženy mohou svůj životní příběh završovat právě u nás.“
Celorepubliková emografická data z konce loňského roku prozrazují, že v České republice se sto a více let vloni dožilo 1 093 lidí. Toto číslo se však má podle prognostiků každý rok zvyšovat a to až o osmdesát procent. V dlouhověkosti přitom v Česku vládnou ženy. Nejvíce víceletých seniorů je mezi 100 a 102 lety, kterých vloni bylo téměř 950. Lidí ve věku 103 až 105 let bylo zhruba 140 a nad 105 let jich bylo 11. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislava Duška má na vyšším věku dožití hlavní podíl i kvalitní zdravotnictví a sociální péče, protože se prodlužuje střední doba života. „Řada pacientů dnes přežívá velmi vážné nemoci, které by je v devadesátých letech zahubily,“ říká Ladislav Dušek a dodává: „Drtivá většina stoletých jsou dámy, protože ženy v Čechách žijí významně déle a to až o čtyři nebo pět let než muži.“
Demograf Tomáš Kučera se domnívá, že do roku 2030 se současné počty sto a víceletých lidí mohou zvednout o sedmdesát až osmdesát procent. „Je to dáno tím, v jaké době žijeme. Lidstvo se nikdy nemělo tak dobře jako dnes a také české zdravotnictví je na světové úrovni. Co se týká většího počtu víceletých žen, důvodem je jejich střídmější životní styl a zodpovědnost o děti a potomstvo. To z nich dělá demograficky silnější bytosti,“ říká demograf.
– Nejvíce sto a víceletých seniorů žije v Praze. Na druhém místě je Jihomoravský kraj.
– Nejstarším mužem na světě je Brazilec, kterému bylo vloni 113 let. Nejstarší ženou je Angličanka, která vloni oslavila 116 narozeniny.
