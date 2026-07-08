Most hledá členy okrskových volebních komisí, hlásit se můžete do 8. září

Magistrát města Mostu zahájil nábor zájemců o členství v okrskových volebních komisích pro říjnové komunální volby. Uchazeči se mohou hlásit do 8. září, a to prostřednictvím závazné přihlášky, která je dostupná elektronicky na webových stránkách města i v papírové podobě na magistrátu.
Kdo se může stát členem OVK
Členem komise se může stát občan České republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie, pokud je přihlášen k pobytu v obci na území České republiky. Uchazeč musí být v den složení slibu starší 18 let – slib se skládá na prvním zasedání komise 16. září 2026. Zároveň nesmí být kandidátem do Zastupitelstva města Mostu a nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva.
První zasedání a školení
První zasedání OVK proběhne ve středu 16. září 2026 ve velké zasedací místnosti magistrátu (4. patro, Radniční 1/2). Součástí bude také školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování výsledků voleb.
Účast je zásadní – zájemce, který se bez omluvy nedostaví, může být vyřazen. Pozvánky s přesným časem jednání a číslem okrskové komise budou zařazeným členům rozeslány od 10. září 2026. Nezařazení uchazeči zůstávají v evidenci jako náhradníci a mohou být kontaktováni i v průběhu volebních dnů.
Odměny pro členy komisí
Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda a místopředseda OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu než ostatní členové komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá ten člen OVK, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování výsledků voleb, ledaže byl předseda nebo místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.
Odměna byla navýšena a činí: předseda 3 500 Kč, místopředseda 3 000 Kč, ostatní členové 2 500 Kč.
Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu své funkce a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Člen OVK, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, má v případě ušlého výdělku nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu své funkce ve výši 112 Kč za hodinu, nejvýše však 900 Kč za 1 den.
Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí členům OVK Magistrát města Mostu do 30 dnů ode dne ukončení činnosti OVK. V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu), magistrát celkovou výši odměny poměrně zkrátí, a to podle jeho účasti na jednáních OVK. Odměna se nekrátí za nepřítomnost v celkovém rozsahu nepřesahujícím 2 hodiny.
Jak podat přihlášku
Zájemci musí vyplnit závaznou přihlášku, a to nejpozději do 8. září 2026 – telefonické nahlášení není možné. Formulář je dostupný: elektronicky prostřednictvím webového formuláře, v listinné podobě v kanceláři č. 147 (1. patro magistrátu), nebo lze přihlášku zaslat poštou na adresu: Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 69 Most. Uchazeči uvádějí jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně doručovací adresu, telefon, e-mail a datovou schránku, pokud ji mají.