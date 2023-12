Most hledá lékaře a podpoří vznik nových ordinací

Město Most podporuje vznik nových lékařských ordinací. Na novou ordinaci nebo převzetí stávající lze od města čerpat dotaci až 2 miliony korun. Ty je možné využít na vybavení, uhrazení pronájmu a služby spojené s provozem či mzdy. Město lékařům pomůže zajistit i bydlení a umístění dětí do škol a školek. Žádosti je možné podávat od 1. ledna příštího roku.

Od dotačního programu si město Most slibuje rozšíření počtu lékařských ordinací především praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti či zubních lékařů, kterých je v Mostě nedostatek. Dotaci lze ale také použít na zřízení ordinace oborů psychiatrie, klinická psychologie, případně další potřebné odbornosti. Podporu mohou čerpat lékaři na ordinace nové či převzetí stávající ordinace po končícím lékaři, který například odchází do důchodu.

Žádosti je možné podávat od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024. Maximální výše dotace činí v jednotlivém případě 2 000 000 Kč a lze ji čerpat v průběhu tří let. Ordinace musí být otevřena pro pacienty do 6 měsíců od poskytnutí dotace a provozována minimálně dalších 5 let s tím, že minimální ordinační doba musí být 25 hodin týdně. Další důležitou podmínkou pro přidělení dotace je uzavření smlouvy s minimálně dvěma zdravotními pojišťovnami s významným zastoupením pojištěnců v Mostě. Důležitou roli hraje i počet pacientů – praktický lékař pro dospělé se při přijetí dotace zaváže mít do tří let od spuštění provozu zaregistrováno minimálně 1 500 pacientů, pediatr a zubař potom minimálně 1 000 pacientů. V případě rozšíření kapacity stávající ordinace se jedná o nově zaregistrované pacienty.

Dotaci lze použít na vybavení ordinace, uhrazení pronájmu a služeb spojených s provozem ordinace či na mzdové náklady. Žádost se podává prostřednictvím webové aplikace, která je součástí vyhlašovaného dotačního programu. Ten najdou zájemci na webových stránkách města Mostu www.mesto-most.cz . V něm jsou uvedené podrobné podmínky pro předložení žádosti a pro poskytnutí dotace.

Na hodnocení předložených žádosti se bude podílet expertní skupina, která zohlední datum podání žádosti, zvolený lékařský obor, plánovaný počet registrovaných, dispenzarizovaných či ošetřených pacientů, rozsah ordinační doby, počet hodin přítomnosti atestovaného lékaře v ordinaci, na kterou má být poskytnuta dotace, reálnost projektu a další kritéria dle uvážení expertů.