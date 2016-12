Most ke kostelu vrátí kraj městu

Most k děkanskému kostelu bude po deseti letech opět patřit městu. Udržovat ho budou technické služby.

Most, který vede k děkanskému kostelu, se rekonstruoval v roce 2006. Most byl v havarijním stavu a hrozilo jeho uzavření. Město se proto rozhodlo, že se most kompletně zrekonstruuje. Tehdy jej převedlo do majetku Ústeckého kraje, který mohl čerpat z dotací finanční prostředky na jeho opravu. „V minulosti se dohodlo, že po ukončení udržitelnosti projektu v rámci dotačního titulu bude most vrácen do majetku města. V současné době se ale ještě uplatňují reklamace vůči kraji a je potřeba toto vše vyřídit. Potom se vrátí městu a starat by se o něj měly i dál technické služby,“ vysvětlil k převodu mostu náměstek primátora Marek Hrvol. Na mostě probíhala nedávno také drobná oprava. Na mostě totiž selhalo oplechování. To už je ale nyní v pořádku a opravené. Most by se měl převést zpět do majetku města Mostu na přelomu roku.

Město prodloužilo smlouvu na údržbu mostu Technickým službám města Mostu. „Jedná se o standardní smlouvu, která se s technickými službami uzavírá každoročně na pravidelnou údržbu,“ dodal náměstek primátora Marek Hrvol.