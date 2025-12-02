Most má denní stacionář pro lidi s autismem

V Mostě byl slavnostně otevřen nový denní stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 15 do 45 let. Zařízení, které dosud v Mostě chybělo, představuje významný krok v rozvoji sociálních služeb a přináší zásadní podporu rodinám, které pečují o své blízké s autismem.
Stacionář sídlí v Kostelní ulici a je otevřen ve všední dny od 7:00 do 17:00 hodin. Nabízí odbornou péči, individuální přístup, prostor pro klid i rozvoj schopností klientů a možnost smysluplného trávení dne. „Naším cílem je vytvořit prostředí, kde se lidé s autismem cítí bezpečně a podporovaně. Vidět jejich radost a spokojenost je pro nás největší odměnou,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará, která má oblast sociálních věcí ve své gesci.
Pro mnohé rodiny v Mostě znamená otevření stacionáře zásadní změnu. Dosud musely za podobnou službou dojíždět do jiných měst, což bylo časově i finančně náročné. V současnosti stacionář spolupracuje s dvanácti klienty, přičemž kapacita pro okamžitý pobyt činí šest osob. Podle odhadů však zařízení dokáže poskytnout péči až dvaceti klientům ročně.
Otevření tohoto zařízení je výsledkem dlouhodobé snahy města Most o rozšíření sítě sociálních služeb, které reagují na konkrétní potřeby obyvatel. „Děkujeme všem, kteří se na vzniku stacionáře podíleli – pracovníkům odboru sociálních věcí, odborníkům, ale i rodinám, které se aktivně zapojily do příprav. Most tak dnes nabízí místo, kde lidé s autismem mohou být viděni, podporováni a rozvíjet své schopnosti, aniž by jejich rodiny musely řešit složité dojíždění,“ doplnila náměstkyně Stará.
Nový denní stacionář je důkazem, že město Most pokračuje v systematickém rozvoji sociálních služeb, které přinášejí nejen odbornou pomoc, ale také lidskost, porozumění a naději.