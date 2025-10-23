Most má nový denní stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra

Zájmové sdružení MOSŤÁČEK slavnostně otevřelo Denní stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra od 18 do 45 let.
Nová služba přináší nejen odbornou podporu samotným klientům, ale i tolik potřebnou úlevu jejich rodinám. Stacionář reaguje na dlouhodobý nedostatek návazných služeb po dosažení dospělosti a poskytuje komplexní péči prostřednictvím zkušeného odborného týmu. „Naším cílem je vytvořit místo, kde se dospělí lidé s autismem cítí respektovaní, přijímaní a podporovaní ve svém osobním rozvoji,“ uvedla ředitelka organizace Helena Fadrhonsová a dodala: „Zároveň chceme pomáhat rodinám, které často nesou tíhu péče samy. Věříme, že náš stacionář bude mostem mezi odbornou péčí a každodenním životem našich klientů.“
Slavnostní otevření se konalo za účasti významných hostů, dárců, odborníků, rodičů i široké veřejnosti. Mezi gratulanty nechyběl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek, náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará, přednosta psychiatrické kliniky FZS UJEP a Krajské zdravotní Jakub Albrecht či poslankyně a budoucí ministryně pro místní rozvoj Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Denní stacionář vznikl za podpory Ústeckého kraje, města Mostu a dárců z řad firem i jednotlivců. Zájemci o službu mohou nalézt více informací o registraci a programu na www.mostacek.cz.