Most má rozpočet na příští rok: bude se investovat, poplatky se nebudou zvyšovat a zůstanou benefity

Rozpočet města Mostu pro rok 2026 mostečtí zastupitelé schválli se schodkem necelé půl miliardy korun. Běžné výdaje jsou 2,139 mld. korun, kapitálové více než 1 mld. korun. Běžný rozpočet je v plusu ve výši zhruba 87 milionů korun. Provoz města a organizací je v přebytku a nehrozí riziko, že by nebylo na vlastní provoz, rekonstrukce a údržbu majetku. Celkový schodek je dán zejména kapitálovým rozpočtem, který tvoří investice. Ty jsou naplánované ve výši přes 1 mld. Kč. „Zhruba 500 milionů korun z kapitálového rozpočtu pohltí jen samotné Repre,“ řekl primátor Marek Hrvol.
Pokud se k tomuto schodku přičte přebytek běžného rozpočtu, vyjde celkový schodek rozpočtu ve výši zhruba 438 milionů korun.
Rozpočet je jako každoročně naplánován jako mírně konzervativní. Počítá také s 2 až 3procentním nárůstem daňových příjmů. Letos město muselo pracovat s úpravou rozpočtového určení daní ve vztahu k nepedagogickým pracovníkům. Vytvoří propad kolem deseti milionů korun.
Rozpočet na nový rok zahrnuje také benefity pro občany, na které jsou zvyklí. Patří mezi ně doprava pro vybrané skupiny obyvatel zdarma či podpora nově narozených dětí. Nedojde k žádnému navyšování poplatků pro občany, odpady zůstanou ve stejné výši a zůstává i výnos z odpadů. Rozpočet počítá také s řadou investic. Nejvíce prostředků je vyčleněných na rekonstrukci Repre, a to ve výši 500 mil. Kč.
Co se chystá
– Dokončení nového autobusového terminálu na nádraží
– Restaurování Památníku obětem 2. svět. Války na hřbitově Pod Koňských vrchem
– Nová kopule na Aquadromu a nové wellness centrum
– Výstavba a kompletní rekonstrukce komunikací v ulici K. H. Borovského. Vzniknou nové chodníky, parkovací místa i silnice
– Zahájení rekonstrukce ubytování na Hněvíně
– Realizace chodníku v ulici Tvrzova, propojení příměstské lokality Souše s Mostem
– Rekonstrukce a výstavba chodníků a komunikací v Čepirohách
– Výstavba nových stanovišť polopodzemních kontejnerů, včetně obnovy starých kontejnerových stání
– Rekonstrukce a údržba mateřinek a základních škol
– Zajištění kyberbezpečnosti
– Rekonstrukce skateparku
– Pokračování výstavby nové sportovní haly
– Nové nízkoprahové centrum na zimním stadionu včetně zázemí
– Rekonstrukce komunikací, chodníků a schodišť. Počítá se například s komunikacemi v lokalitě šesti a sedmistovek
– Studie a část projektové dokumentace na vybudování nového domova se zvláštním režimem pro seniory v ulici Ke Koupališti
– Projektová dokumentace na novou okružní křižovatku na křížení ulic Moskevská, Bělehradská a Jiřího z Poděbrad.