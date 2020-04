Most na PKH padne k zemi na podzim, objížďky potrvají až do roku 2022!

Radní města Litvínova doporučují zastupitelstvu města schválit zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Most přes ulici Mezibořská v Litvínově“ zadávanou otevřeným řízením v podlimitním režimu. Město Litvínov získalo na tuto akci dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 75 % uznatelných nákladů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 90,5 mil. Kč bez DPH.

Vítězná firma musí zajistit demolici stávajícího mostu a výstavbu nového mostního objektu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Nová mostní konstrukce, která bude oproti té stávající užší, vychází z požadavků architektonické studie vzešlé z architektonické soutěže o návrh na řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově, která proběhla v roce 2016. V rámci stavebních úprav zpevněných ploch pod mostem bude realizováno 39 parkovacích stání, z toho 2 parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí stavebních prací je také nové veřejné osvětlení na mostě i pod mostem a vegetační úpravy nezpevněných ploch. „Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je letošní říjen, dokončení stavebních prací a uvedení do provozu by mělo být maximálně do června 2022,“ uvedla litvínovská starostka Kamila Bláhová.