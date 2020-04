Most nabízí první úlevy pro podnikatele

Rada města Mostu rozhodla o opatřeních, která přinesou odlehčení pro malé a střední podnikatele, kteří využívají veřejná prostranství pro své podnikání. A nejen živnostníkům. „Bylo třeba důkladně prostudovat situaci, vzít na vědomí některá úskalí a vyřešit několik administrativních problémů. Výsledkem jednání jsou následující rozhodnutí. Malým a středním podnikatelům jako poplatníkům zcela promineme místní poplatek za užívání veřejného prostranství,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol. Úleva bude za umístění přenosného reklamního zařízení zabírajícího plochu do 1 metru čtverečního, dále za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a za umístění zařízení sloužícího pro poskytovatele služeb, a to na období až do 30. září 2020.

„Věřím, že touto podporou podnikatelů se podaří zmírnit negativní ekonomické dopady, které jistě budou pro živnostníky velkou přítěží. Možnosti jsme měli v zásadě dvě. Zmírnit poplatek, nebo ho zcela zrušit, a to až do konce září. Rozhodli jsme se tedy pro druhou variantu, protože si uvědomujeme závažnost situace,“ konstatoval dále Marek Hrvol.

Jako další opatření, které Rada města Mostu schválila, je posunutí povinnosti úhrady místního poplatku z pobytu za období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Poplatníci mohou hradit do 30. června 2020, a to bez jakýchkoli sankcí za pozdní úhradu.

Množili se nám také dotazy na poplatky ze psů. Stejně jako u předchozího bodu i zde platí, že poplatek mohou občané hradit do konce června. Také zde bez dalších sankcí. „Magistrát je stále ve velmi omezeném provozu, a proto i já touto cestou vyzývám, aby občané nedocházeli platit v hotovosti do pokladny do budovy úřadu. Využijte bankovní převod a v klidu bez stresu do konce června zašlete poplatek elektronickou cestou. Informace o bankovním účtu a další detaily najdete na webu města. Uvědomujeme si, že situace je pro některé lidi tíživá, a proto se snažíme přistupovat s velkou benevolencí všude tam, kde nám to povoluje zákon,“ říká dále náměstek Hrvol.