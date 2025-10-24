Most odkupuje pozemky u jezera, zatím ale jen u stánků s kafem

Město Most vykupuje pozemky u jezera Most od státu. Jedná se ale jen o část území pod stánky s občerstvením.
Město uzavřelo kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k pozemkům v lokalitě jezera Most za 390 tis. Kč bez DPH od státního podniku DIAMO. Jedná se o odkup části pozemku pod stánky, které jsou ve vlastnictví města Mostu. K převodu dochází kvůli požadavku narovnání vztahu, který vzešel z revize Katastrálního úřadu v Mostě. „Je to pro nás prioritní území, které jsme chtěli vyřešit nejdříve,“ podotkl primátor Marek Hrvol.
Město využívá tyto státní pozemky a dále je podnajímá Technickým službám města Mostu. Nájemné jen za tyto odkupované pozemky za letošek činilo zhruba 376 tis. Kč bez DPH. Většinové území státních pozemků se vypořádá až ale mnohem později, a to i přesto, že město už obdrželo od DIAMa znalecký posudek s návrhy na ocenění pozemků. Na ceně se ale nakonec nedohodlo. Město navíc žádalo o posun termínu. „Poslední aktualizace je stanovena ke konci letošního roku. Termín se ale ještě posune o tři roky,“ uvedl primátor a dodal, že město chtělo vyčkat i na to, jak dopadnou volby. „Je potřeba, aby někdo z vyšších pater dal do celé věci řád a směr. Se státními úředníky není možné se domluvit,“ podotkl.
Nedořešené majetkové vypořádání je také důvodem, proč se na popud státního podniku DIAMO zastavily všechny nové investiční projekty a aktivity u jezera. „Dva roky se jezero nijak dál nerozvíjí až na drobnosti. Máme projekty v zásobníku a čekáme, až dojde k vlastnickému vyrovnání, abychom se mohli pohnout dál a pokračovat se záměry,“ posteskl si primátor.
Foto: Anna Stieranková