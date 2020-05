Most otevře sportovní areály u škol pro školáky i veřejnost

Město Most zpřístupní ve spolupráci s řediteli základních škol od pondělí 4. května sportovní areály u škol. Ty mohou ke sportování využít jak školáci, tak veřejnost. Důvodem je rostoucí zájem lidí o pohybové aktivity. Město se tak připojilo ke sportovištím, která jsou dostupná za splnění stanovených podmínek pro venkovní sportování kvůli koronaviru.

Celkem se jedná o devět hřišť. Hřiště mají umělý povrch a je možné je využít pro míčové hry i atletiku. Návštěvu a využití školního hřiště bude nutné si předem telefonicky zarezervovat u jednotlivých správců hřišť. Provozní doba školních hřišť bude od pondělí do pátku od 15 do 20 hodin, o víkendy a svátky od 9 do 12 hodin a od 14 do 20 hodin.