Most otevře v září nová místa pro nejmenší děti a další třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Od 1. září je připraveno celkem 58 míst v dětských skupinách při 3. mateřské škole a to na odloučených pracovištích v ul. A. Sochora a Hutnická.
Od 1. září se otevře také nová třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami při 1. mateřské škole na odloučeném pracovišti Františka Kmocha. V jedné třídě bude vzděláváno 6 až 14 dětí. Třída je určena především dětem se závažnými vadami řeči, přijímány však budou také děti s dalšími druhy speciálních vzdělávacích potřeb.
V Hutnické ulici zahájí svůj provoz dvě úplně nové dětské skupiny Berušky s kapacitou 16 dětí a Kuřátka s kapacitou 15 dětí. O děti bude pečovat zkušená vedoucí Petra Ozaňáková, která má dlouholetou praxi v péči o nejmenší děti v jeslích i na odloučeném pracovišti v Albrechtické ulici. Díky nově vybudovanému zázemí vzniklo 31 nových míst pro děti ve věku 18 až 36 měsíců.
Obě dětské skupiny jsou přizpůsobeny i dětem, které ještě nosí pleny a samozřejmostí je individuální přístup i možnost zohlednění speciálních dietních potřeb. Měsíční úhrada za péči činí 1 500 Kč, stravné se hradí samostatně.
Do dětské skupiny mohou být přijaty děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní, podnikají, studují v denní formě, jsou evidováni na Úřadu práce nebo pečují o osobu blízkou závislou na pomoci jiné osoby. Přijato může být také dítě rodiče na rodičovské dovolené, pokud doloží trvající pracovní poměr a zaměstnavatelem potvrzený plánovaný návrat do zaměstnání.
Volná místa jsou stále k dispozici, proto město rodičům doporučuje, s podáním přihlášky neotálet, protože kapacita je omezená. Zájemci o umístění dítěte mohou získat více informací v odkazu:
https://www.3msmost.cz/aktuality/volna-mista-v-ds-a-v-ms nebo přímo u vedení mateřské školy. Kontakt: Miroslava Samková, ředitelka 3. MŠ, tel.: 477 001 841, 739 340 150, e-mail: miroslava.samkova@3msmost.cz.