Most podpoří sportovce, žádosti posílejte od Nového roku

Město Most na svých webových stránkách zveřejnilo podmínky dotačního programu na podporu sportu v roce 2024. V návrhu rozpočtu, který již schválili mostečtí zastupitelé, je na tento dotační program vyčleněno 6,85 milionů korun. Těmi bude podpořena činnost sportovních klubů, nájemné sportovních zařízení, pořádání sportovních akcí, talentovaní sportovci do 19 let, nezapomíná se ale ani sportovce hendikepované a sportující seniory 60+ či podporu vzdělávání trenérů dětí a mládeže.

Žádosti o dotace na činnost, nájemné a akce je možné podávat počínaje 1. lednem 2024, a to až do konce uvedeného měsíce, na podporu pořádání akcí lze žádat též v červenci. O podporu pro talentované sportovce a trenéry je možné žádat od prvního do posledního července. Dotace lze poskytnout na základě vyplněné žádosti prostřednictvím webové aplikace, která je součástí na stránkách města zveřejněného dotačního programu.

Dotační program na podporu sportu je rozčleněn na pět podprogramů.

Podprogram č. 1 – podpora činnosti: Je dotací na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže, seniorů a hendikepovaných sportovců. Žádost lze podat jednou ročně (v lednu).

Podprogram č. 2 – nájemné: Slouží k úhradě nájemného v rámci pravidelné sportovní činnosti za tréninkové jednotky dětí a mládeže, seniorů a hendikepovaných sportovců ve sportovních a tělovýchovných zařízeních nebo tělocvičnách, tanečních sálech a hřištích. Žádost lze podat jednou ročně (v lednu).

Podprogram č. 3 – akce: Z tohoto podprogramu lze podpořit pořádání sportovních akcí (vyjma soustředění, kempů, workshopů a seminářů) konajících se na území Mostu a jeho spádových obcí s tím, že účel dotace se nesmí shodovat s běžnou činností žadatele, kam patří například ligová utkání. Podpořit tak lze například mistrovství ČR, Evropy, světa či sportovní akce mezinárodního, celorepublikového, nadregionálního či místního významu, a to vždy do 19 let. Lze podpořit ale také sportovní akce pro dospělé a seniory a pořádání akcí pro hendikepované sportovce. Žádost je možné podat dvakrát ročně (v lednu a v červenci).

Podprogram č. 4 – talentovaní sportovci: Je určen na podporu talentovaných sportovců do 19 let, kteří se věnují sportu, jenž má svou mezinárodní sportovní federaci a pořádají se v něm mistrovství světa či Evropy. Žádat je možné jednou ročně (v červenci).

Podprogram č. 5 – podpora trenérů: Dotace slouží k podpoře zvyšování kvalifikace trenérů dětí a mládeže do 19 let. Žádat je možné jednou ročně (v červenci).

Cílem dotačního programu je finanční podpora sportovních organizací, jejichž hlavním posláním je systematická a dlouhodobá práce s dětmi a mládeží ve věku do 19 let. Díky podpoře města se do pravidelného sportovní činnosti může zapojit více dětí a mládeže, což vede ke zdravému životnímu stylu a současně působí jako účinná prevence sociálně patologických jevů. Sport zvyšuje kvalitu života obyvatel. Významné sportovní akce a úspěšní sportovci také přispívají k propagaci města Mostu.