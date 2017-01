Most v derby utkání porazil kadaňské Trhače

V důležitém utkání, v němž šlo domácímu týmu o bytí a nebytí v soutěži, protože v případě prohry by mu právě Kadaň odskočila na rozdíl sedmi bodů, šel Most rychle do vedení. Když navíc přidal ještě druhý gól, vypadalo to velice slibně. Jenže hosté nesložili zbraně. V prostřední části zabrali a snížili na rozdíl jediného gólu. Ten ale v posledním dějství domácí udrželi, a tak si připsali tři velice cenné body.

Jenže hned v následujícím kole na ledě Frýdku – Místku Most nebodoval a Kadaň mu nakonec na oněch hrozivých sedm bodů stejně utekla. Ve středu se tým představil v dalším derby na ledě ústeckého Slovanu.

HC Most – Trhači Kadaň 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). Branky a nahrávky: 1. Mical (Divíšek), 10. Rod (Havlíček), 38. Kubinčák (Havlíček, Divíšek) – 23. Hejcman (Kůs, Hlava), 31. L. Chalupa (Chlouba). Rozhodčí: Jílek – Štofa, Votrubec. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 267. Střely na branku: 29:30.

Sestava HC Most: Pinc – K. Černý, Strejček, Šefl, Kokeš, Drábek, Šesták, Charousek, Pilař, Hora – Kubinčák, Divíšek, Smolka, Mical, Válek, Rod, Havlíček, Hora, Alinč, R. Veselý, Babintse, Dufek.

Sestava SK Trhači Kadaň: Strmeň – Trefný, R. Černý, D. Šimek, J. Tomeček, R. Havel, L. Chalupa – Kůs, Hejcman, Hlava, O. Beránek, Osmík, Kohout, Slavíček, Chlouba, Chrpa, Wágner, M. Zadražil, Vaněk, L. Vrána.