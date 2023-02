Most vyhlašuje fotosoutěž: Foťte mostecké vršky!

Město Most vyhlašuje fotosoutěž na téma mosteckých vrchů a kopců. Snímky mohou například zachycovat Šibeník, Ressl, Hrabák či Hněvín. Nápadům se ale meze nekladou. Soutěž bude probíhat až do 31. května 2023. Zapojit se do ní mohou fotoamatéři i profesionální fotografové bez rozdílu věku.

Podmínky soutěže – Soutěž je určena pro fotografy všech věkových kategorií. – Snímky musí být dodány v kvalitě min. 300 DPI, formátu JPG, TIFF nebo RAW. Velikost fotografie musí být alespoň 800 kB, ale max. 5 MB. – Fotografii společně se jménem, telefonním číslem, e-mailem a popiskem snímku odešlou soutěžící elektronicky na adresu listy@mesto-most.cz – Do předmětu e-mailu je třeba napsat FOTOSOUTĚŽ. – Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2023. – Zasláním fotografií do soutěže uděluje soutěžící městu Most právo používat fotografie k propagaci města a jeho okolí (výroba pohlednic, plakátů, kalendářů, propagace na internetu, v tisku apod.) – Zasláním fotografií do soutěže souhlasí účastník, aby město Most v souvislosti s vyhlášenou soutěží spravovalo po dobu nezbytně nutnou informace o jeho osobě a zveřejnilo jméno v Mosteckých listech. Na vítěze čeká poukaz pro 2 osoby na lamaterapii či voucher do hotelu Cascade Most.