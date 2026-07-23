Most zná své SRDCAŘE!

Ocenění, které vyhlašuje město Most a které připomíná, že v Mostě žijí výjimečné osobnosti, má své majitele. Občané poslali v nominaci největší počet hlasů pro Pavla Skálu a Báru Gréeovou za oblast kultury, pro Editu Žďánskou za sociální oblast, pro Vladimíra Jeřábka za oblast sportu, pro Terezu Bayerovou v oblasti podnikání a pro Martina Borka ve volné kategorii.
Nově zvolení Srdcaři Mostu si převezmou ručně foukané skleněné srdce z dílny skláře Jiřího Pačinka, jehož tvorba je známá nejen v České republice, ale i v zahraničí. Slavnostní předání se uskuteční během Mostecké slavnosti v pátek 11. září.