Most zná své SRDCAŘE!

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redakce HL
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Ocenění, které vyhlašuje město Most a které připomíná, že v Mostě žijí výjimečné osobnosti, má své majitele. Občané poslali v nominaci největší počet hlasů pro Pavla Skálu a Báru Gréeovou za oblast kultury, pro SradEditu Žďánskou za sociální oblast, pro SracVladimíra Jeřábka za oblast sportu, pro SrabTerezu Bayerovou v oblasti podnikání a pro Martina Borka ve volné kategorii.

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Nově zvolení Srdcaři Mostu si převezmou ručně foukané skleněné srdce z dílny skláře Jiřího Pačinka, jehož tvorba je známá nejen v České republice, ale i v zahraničí. Slavnostní předání se uskuteční během Mostecké slavnosti v pátek 11. září.

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