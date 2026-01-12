MOST zná svou novou tvář, je to opět žena

Tvář Mostu zná svou vítězku. Z celkem šestnácti přihlášených porota vybrala osmadvacetiletou Michaelu Kadlecovou – maminku dvou dětí a ženu, pro kterou je Most víc než jen místo k bydlení.
V Mostě žije od dětství. Chodila tu do školy i na gymnázium, vdávala se v místním kostele a dnes tu vychovává své dvě děti. Město, ve kterém vyrostla, bere jako svůj skutečný domov. Aktivní je i ve volném čase. Závodí na dračích lodích za tým The Most Sexy Girls, občas si zazpívá s kapelou 3D a když má chvíli pro sebe, s radostí peče dorty. Právě její otevřenost, vztah k městu a chuť zapojit se do jeho života porotu zaujaly nejvíce.
V roli nové „Tváře Mostu“ se Michaela Kadlecová zapojí do prezentace města a jeho akcí. Obyvatelé i návštěvníci se s ní budou moci setkávat při různých příležitostech a společně s ní objevovat Most z nových úhlů.